Massara prima di Rangers Roma: «La strada è quella giusta, vogliamo invertire la tendenza. Chi indossa la maglia della Roma sa questo»

Pochi minuti prima del fischio d’inizio di Rangers Roma, valida per la League Phase di Europa League, Frederic Massara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il direttore sportivo giallorosso ha analizzato il percorso della squadra di Gian Piero Gasperini, consapevole delle difficoltà del momento ma convinto che la direzione intrapresa sia quella giusta per ritrovare risultati e continuità.
SULL’ANDAMENTO DELLA SQUADRA – «Conosciamo i nostri numeri nel bene e nel male, l’unica maniera per migliorare è il lavoro quotidiano. Poi ci sono anche episodi da analizzare, a Milano potevamo concretizzare di più ma la strada è quella giusta».
SUL MOMENTO EUROPEO – «Chi indossa la maglia della Roma sa che certi calcoli non se li può permettere, vogliamo competere in tutte le competizioni invertendo la tendenza già da stasera su un campo che sappiamo essere molto caldo».
