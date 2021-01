Massara: «Rinnovi Calhanoglu e Donnarumma? Non ci sono novità»

Frederic Massara ha parlato della sfida in programma questo pomeriggio contro il Benevento e del calciomercato del Milan

Intervistato da Sky Sport, Frederic Massara ha così parlato della sfida in programma questo pomeriggio al Vigorito contro il Benevento e del prossimo calciomercato del Milan:

INTER – «Inter? Dobbiamo pensare alle nostre partite, concentrarci sulla nostra crescita e soprattutto pensare al Benevento che è una squadra in forma e questo è un campo temibile dove tante grandi hanno fatto fatica».

RINNOVI – «Calhanoglu e Donnarumma? Non ci sono stati sviluppi altrimenti lo sapreste».

CALCIOMERCATO – «Simakan? Stiamo verificando se ci sono delle opportunità sul mercato ma al momento non ci sono sviluppi né per lui né per qualsiasi altro giocatore fin qui affiancato al Milan».