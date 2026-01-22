MasterChef Italia 15 sbarca all’Allianz Stadium: una prova da Champions e un momento esilarante tra Chiellini e Cannavacciuolo

MasterChef Italia 15, puntata-evento all’Allianz Stadium: sfida mozzafiato in campo e battute irresistibili tra Chiellini e Cannavacciuolo

Nel pieno delle voci di mercato che infiammano l’ambiente bianconero — con il nome di En‑Nesyri sempre più caldo dopo il viaggio in Turchia del ds Ottolini — una parte del tifo juventino ha vissuto una serata particolare: vedere l’Allianz Stadium trasformato in un set televisivo. La quindicesima edizione di MasterChef Italia ha infatti scelto la casa della Juventus come teatro della prova in esterna, elevando immediatamente lo spettacolo non appena i concorrenti hanno varcato i cancelli dello stadio. Non è la prima volta che il cooking show abbraccia il mondo dello sport, ma tornare in un impianto di Serie A ha rappresentato un salto di qualità, con una sfida ad alta tensione disputata nel cuore di uno dei luoghi più iconici del calcio italiano.

La puntata si è aperta con un omaggio ai 130 anni di storia bianconera e al ruolo centrale dell’Allianz Stadium dal 2011, anno della sua inaugurazione. Negli spogliatoi, Antonino Cannavacciuolo — tifoso del Napoli e protagonista di siparietti ironici con i concorrenti juventini — ha gestito la formazione delle brigate, decidendo chi avrebbe indossato i colori della squadra rossa e chi quelli della blu, oltre a chi sarebbe rimasto in “panchina”, pronto a subentrare o a finire direttamente al Pressure Test. Poi, come in una vera notte europea, le due squadre sono entrate in campo dal tunnel, trovandosi davanti un prato trasformato in una cucina a cielo aperto, con il logo di MasterChef Italia proiettato come quello della Champions League.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ad accogliere i concorrenti c’erano i tre giudici, Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli, che hanno subito richiamato la storia del club citando leggende come Del Piero, Ronaldo e la celebre BBC difensiva. Il momento più emozionante è arrivato con l’ingresso a sorpresa di Giorgio Chiellini, oggi Director of Football Strategy della Juventus. L’ex capitano ha portato un messaggio di identità e appartenenza, ricordando i valori della Juve — famiglia, sacrificio, visione — e spronando i concorrenti con un discorso motivazionale degno degli spogliatoi: seguire i propri sogni, migliorarsi ogni giorno e affrontare ogni sfida con la consapevolezza che, in casa bianconera, vincere non è importante: è l’unica cosa che conta.

LEGGI IL RESCONTO COMPLETO DELLA PUNTATA SU JUVENTUSNEWS24