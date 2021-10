Materazzi: «Cambio di vedute tra Conte e Inzaghi. Skriniar e Dzeko...»

L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, ha parlato dei nerazzurri e del passaggio da Conte a Inzaghi

Intervenuto all’evento “Nava Design Milano“. l’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, ha parlato della sua ex squadra e del passaggio che c’è stato da Conte a Inzaghi.

INTER PIU’ FORTE O DEBOLE – «Dico diversa nel modo di giocare e diversa in qualche uomo. Ma è una squadra forte che ha la consapevolezza di essere campione d’Italia. Non dimentichiamoci che ha un paio di campioni d’Europa e ha giocatori forti in tutti reparti. Può fare grandi cose».

DZEKO – «Ha sempre fatto i suoi gol negli anni. Mi auguro che continui a fare quello che sta facendo. L’età al giorno d’oggi non conta: ci sono atleti con mentalità differenti da quelle del passato, adesso si cura ogni dettaglio. Ibra ne è la testimonianza ma anche Dzeko con i suoi anni è veramente forte».

SKRINIAR – «Sta facendo bene già da due anni, ha avuto penso una flessione al secondo o terzo anno all’Inter, ma solo i gradi si riprendono come si sta riprendendo lui. In questo momento è una sicurezza».

