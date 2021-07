Materazzi: «Inzaghi all’Inter? Spero faccia come Conte»

L’ex difensore Marco Materazzi, alla presentazione del calendario di Serie A, ha parlato di Simone Inzaghi, neo allenatore dell’Inter

Marco Materazzi, alla presentazione del calendario della Serie A 2021/2022, ha così commentato l’Inter del futuro.

INZAGHI – «Inzaghi prende una squadra già importante. A parte Hakimi non credo Marotta venderà nessuno. Simone ha una bella opportunità e alla Lazio ha fatto grandi cose negli ultimi 5-6 anni, con risultati incredibili. Adesso arriva in un ambiente cresciuto molto negli ultimi anni grazie a Marotta e alla società, ricostruendo dalle macerie del nostro gruppo. conte ha lasciato un lavoro incredibile, da 10 e lode e un gruppo strepitoso. Spero che Inzaghi possa ripetere i risultati».

SCUDETTO – «Penso che ci saranno 4-5 squadre per lo scudetto, quelle che, tolto l’Inter, hanno lottato l’anno scorso. Dico le solite e quindi Roma, Juve, Milan, Atalanta, Napoli. Poi c’è sempre una sorpresa, anche negativa e spero non sia la mia squadra del cuore».

MOURINHO – «Fa strano vederlo in Italia dopo tutto quello fatto con noi. Certo è che si è preso una bella gatta da pelare. Ha 3 anni, è vero, ma a Roma sono esigenti e anche lui non credo voglia troppo aspettare a vincere. Ora va in giro in Vespa, vediamo se poi continuerà a farlo».