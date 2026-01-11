Materazzi certo: «Inter favorita col Napoli, mai avuto dubbi su Chivu! All’andata un rigore mai visto nella storia del calcio, chi vede le partite si accorge di quella cosa»

L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, ha voluto presentare così la super sfida di stasera a San Siro contro il Napoli

Nel giorno del big match di San Siro, Marco Materazzi lancia la volata alla sua ex squadra. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore campione del mondo vede l’Inter nettamente favorita contro il Napoli. Secondo “Matrix”, i Nerazzurri vantano una qualità tecnica superiore e il fattore campo dalla loro parte, elementi che dovrebbero fare la differenza al netto della sfortuna avuta negli scontri diretti precedenti, citando episodi controversi come il rigore dell’andata. Materazzi esalta inoltre il lavoro silenzioso ma efficace del tecnico Cristian Chivu, capace di plasmare una squadra fluida, offensiva e mentalmente solida.

Spostando il focus sui protagonisti in campo, la leggenda del Triplete individua il duello chiave nei due centravanti. Per la Beneamata l’uomo decisivo sarà Marcus Thuram, attaccante francese che, in tandem con il capitano Lautaro Martinez, garantisce profondità e anima alla manovra. Sul fronte opposto, il pericolo numero uno è Rasmus Hojlund: il possente bomber danese ha impressionato l’ex centrale per la sua completezza e forza fisica mostrata in Supercoppa, doti che lo rendono un avversario capace di spostare gli equilibri da solo.

PAROLE – «È favorita l’Inter, gioca in casa e qualitativamente è più forte, al netto degli scontri diretti. A Torino ha preso la Juve ha pallonate, a Napoli ha perso per un rigore mai visto nella storia del calcio. Ha avuto anche sfortuna. Il cambio di passo di Chivu è silenzioso. Chi vede le partite se ne accorge che qualcosa è cambiato. È una squadra riconoscibile, fluida. Crea tanto, tantissimo, e lui è entrato nella testa dei giocatori. Non ho mai avuto dubbi perché so che uomo è. Per me gli uomini decisivi saranno Thuram e Hojlund. Stravedo per Marcus, lui e Lautaro danno un senso e un’anima al gioco offensivo dell’Inter. Hojlund mi ha impressionato in Supercoppa. Difende palla, lotta, corre, segna. È moderno, completo, tosto da marcare, avete visto col Milan a Riad? Uno così sposta la squadra».