Inter Napoli, notte della verità a San Siro: Chivu cerca la fuga! Ecco dove si deciderà il big match del 20° turno di Serie A. L’analisi

Stasera San Siro diventa il teatro decisivo per le sorti dello Scudetto 2025/26. La sfida tra l’Inter di Cristian Chivu e il Napoli di Antonio Conte non è una semplice partita di cartello, ma un bivio che rischia di indirizzare l’intera stagione: da una parte la possibilità per i padroni di casa di scappare a +7, ipotecando virtualmente il titolo già a gennaio; dall’altra l’ultima chiamata per gli ospiti per accorciare a -1 e tenere vivo il campionato per tutte le inseguitrici.

Il Corriere dello Sport sottolinea il netto divario con cui le due compagini arrivano al big match. I nerazzurri sono un vero rullo compressore: reduci da sei vittorie consecutive, hanno scalato la classifica grazie al miglior attacco del torneo (40 gol fatti). Situazione opposta per i partenopei, rallentati dai recenti passi falsi e letteralmente decimati dagli infortuni. Mentre Chivu deve rinunciare “solo” alle frecce di destra Denzel Dumfries e Matteo Darmian, Conte sbarca a Milano in piena emergenza, privo di stelle assolute come il fuoriclasse belga Kevin De Bruyne, il totem offensivo Romelu Lukaku, il motorino di centrocampo Frank Anguissa, oltre a David Neres e Billy Gilmour.

Nonostante le assenze, il tecnico salentino non alza bandiera bianca. La battaglia tattica si accenderà sulle fasce: la beneamata spingerà forte a sinistra sfruttando l’intesa telepatica tra il difensore Alessandro Bastoni e l’esterno Federico Dimarco, costringendo la retroguardia azzurra (guidata da Sam Beukema e Giovanni Di Lorenzo) agli straordinari. Sull’altro versante, spazio alle “nuove leve”: il brasiliano Luis Henrique per i milanesi ed Eljif Elmas per i campani, con le possibili sorprese legate alle incursioni fisiche di Yann Bisseck e Leonardo Spinazzola.

Il cuore del gioco vedrà il confronto tra i “cervelli” delle due squadre, i registi Hakan Calhanoglu e Stanislav Lobotka, ma il pericolo pubblico numero uno per la difesa interista sarà Scott McTominay, incursore scozzese capace di dominare in entrambe le fasi con fisicità e tecnica. In avanti, infine, sfida tra reparti opposti: la collaudata coppia Lautaro Martinez–Marcus Thuram, ormai in simbiosi perfetta, contro il solista Rasmus Hojlund, il giovane bomber danese chiamato a un’impresa titanica per tenere a galla il sogno tricolore del Napoli.