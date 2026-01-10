Infortunio Neres: la decisione finale per Inter Napoli. Il brasiliano ci sarà? Scelta fatta per il big match

Infortunio Neres: decisione presa per Inter Napoli. Il brasiliano recupera? La scelta per il big match della 20ª giornata di Serie A 2025/26

La notizia che nessun tifoso partenopeo voleva leggere è arrivata: Antonio Conte dovrà affrontare la sfida scudetto di San Siro senza una delle sue frecce più appuntite. Secondo quanto riportato da Sky Sport, David Neres non sarà della partita. L’esterno brasiliano non ha smaltito il trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nella battaglia contro la Lazio. Nonostante i tentativi in extremis e la volontà del giocatore di stringere i denti, lo staff medico azzurro ha optato per la prudenza per evitare ricadute che potrebbero compromettere il resto della stagione.

Le mosse di Conte: chance per Noa Lang

Senza la fantasia dell’ex Ajax, Conte è pronto a ridisegnare l’attacco. La soluzione più probabile vede l’impiego dal primo minuto di Noa Lang. L’olandese avrà l’occasione di completare il tridente insieme a Rasmus Højlund e a Elif Elmas. Resta viva, ma più defilata, l’opzione tattica che prevederebbe l’avanzamento di Matteo Politano sulla linea degli attaccanti, con Di Lorenzo alzato a centrocampo in un 3-4-3 più coperto.

Inter: Chivu ritrova le certezze

Sull’altra sponda del Naviglio, l’umore è decisamente diverso. Cristian Chivu può sorridere: l’emergenza è finita. Dopo il turnover applicato a Parma (dove ha brillato il giovane Pio Esposito), l’Inter rispolvera l’argenteria pesante. Davanti torna la “Thu-La”: Marcus Thuram farà coppia con il capitano Lautaro Martinez, il “Toro” argentino sempre letale in area di rigore.

Incroci pericolosi: Zielinski e l’ombra di Inzaghi

A centrocampo, i riflettori saranno puntati su Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, grande ex della sfida, è favorito per una maglia da titolare al fianco di Barella e Calhanoglu, pronto a sfidare il suo passato. In difesa, infine, resta un solo dubbio: il ballottaggio tra Bisseck e Francesco Acerbi. Proprio quest’ultimo è al centro di voci di mercato: il difensore ha appena rifiutato una ricca offerta dall’Al-Hilal, squadra ora allenata proprio da Simone Inzaghi, preferendo restare a Milano per giocarsi le sue carte in nerazzurro.