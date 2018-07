Matuidi ci crede: «CR7 alla Juve sarebbe fantastico»

Le dichiarazioni di Blaise Matuidi in conferenza stampa a due giorni da Uruguay-Francia, quarto di finale del Mondiale, sull’arrivo di Cr7 alla Juventus

La sponda per Cristiano Ronaldo alla Juventus inizia ad arrivare anche dalle dichiarazioni dei possibili futuri compagni di squadra per il portoghese. L’asso del Real Madrid potrebbe lasciare a breve le merengues dopo 9 anni di dinastia condita a suon di Champions League e Palloni d’Oro. Il centrocampista francese della Juventus, Blaise Matuidi, parlando quest’oggi in conferenza stampa dal ritiro della Francia al Mondiale in Russia, ha lanciato un assist nei confronti di CR7.

Queste le dichiarazioni di Matuidi: «Io penso che il suo arrivo alla Juventus sarebbe assolutamente fantastico. Di più, incredibile avere uno dei più grandi giocatori del mondo al mio fianco nella Juventus. Sarebbe incredibile per il club e per tutto lo spogliatoio». Prosegue Matuidi, parlando anche della prossima sfida ai quarti di finale contro l’Uruguay: «Senza Cavani non sarebbe la stessa cosa visto che non è facile sostituire uno dei migliori attaccanti al mondo, ma il loro modo di giocare non cambierà molto. E’ uno generoso, mi sono allenato per tanto tempo con lui, so che farà il massimo fino all’ultimo momento per esserci».