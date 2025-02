Mauro Junior avvisa: «Non siamo al meglio della forma, ma per battere la Juve ci comporteremo così»

Mauro Junior ha voluto rilasciare qualche dichiarazione alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League tra PSV e Juve. Le parole

Nel giorno di vigilia, martedì 18 febbraio, Mauro Junior, allenatore del PSV Eindhoven, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara di Champions League contro la Juve.

MOMENTO PSV – «Non siamo al meglio della forma, ma fa parte del calcio. Dobbiamo guardare positivamente alla prossima partita. Non abbiamo giocato il buon calcio della scorsa stagione, questo è vero, ma dobbiamo guardare positivamente avanti. Anche il mister è positivo. Sa che possiamo giocare il nostro miglior calcio. A volte è un po’ scontroso, ma noi conosciamo le nostre qualità e sappiamo come giocare a calcio. Non lo abbiamo fatto nelle ultime partite».

TANTI GOL SUBITI – «Perché subiamo tanti gol? È difficile da dire. La maggior parte di loro arriva da calci d’angolo e punizioni. Sappiamo che dobbiamo difendere meglio. L’anno scorso non ne abbiamo subiti neanche uno. Dobbiamo concentrarci di più su questo. La difesa inizia dall’attacco».

L’ANDATA – «Tutti devono aiutare in questo. Sono sempre positivo. La scorsa settimana meritavamo un pareggio a Torino. Non è successo. Ma ora che giochiamo in casa e giochiamo il nostro miglior calcio, credo che possiamo andare avanti».