La conferenza stampa di Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, in vista della sfida di domani contro l’Udinese

Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro l’Udinese. Le sue parole:

RESPONSABILITA’ – «Da quando alleno penso sempre alla prossima gara, mancano due partite prima che apra il mercato, dobbiamo far rendere i giocatori per i tifosi e spero che ci diano una mano dal 1’ al 95’ nella gara di domani. Incarniamo lo spirito giusto, siamo in casa nostra, attingiamo da dove possiamo attingere. Oggi ho parlato con Presidente e Direttore Capozucca, siamo in linea su ciò che c’è da fare sul mercato. Non parlerò più di questo fino a gennaio»

COPPA ITALIA – «Hai giocatori ho detto che vittoria porta vittoria, anche altre squadre sono state eliminate da club di Serie B non è mai facile. Dev’essere un punto di partenza, domani sarà diverso con altri ritmi, c’è una bella differenza ma prendiamoci il passaggio del turno e la vittoria, ci ha fatto bene vincere»

SCHIERAMENTO TATTICO E ATTACCO – «Non do vantaggi all’avversario, l’Udinese non mi ha detto la loro formazione. Domani saprete modulo e giocatori. L’atteggiamento dell’Udinese va preso con cautela, contro il Milan ha fatto gol su errori dell’avversario, ha giocatori devastanti in spazi aperti. Noi dobbiamo pressare forte, dobbiamo fare bene entrambe le fasi anche aspettarli e farli giocare. Beto sfrutta bene gli errori degli avversari, se ha spazio diventa molto pericoloso»

