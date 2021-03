Mbappé da urlo: nuovo record con la nazionale francese

Mbappé ha siglato un nuovo record in carriera: il fuoriclasse del PSG è il più giovane calciatore francese ad aver raggiunto le 40 presenze in nazionale

Il traguardo è stato raggiunto all’età di 22 anni e 3 mesi in occasione del match contro l’Ucraina, valevole per le qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar.