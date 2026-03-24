Mbappé, esplode la polemica: “furioso” con lo staff medico del Real Madrid, avrebbero valutato il ginocchio sbagliato

Mbappé al centro del caos: presunto errore dei medici del Real sul ginocchio! Poi il fenomeno francese replica

Kylian Mbappé si ritrova al centro di una polemica curiosa che collega Parigi e Madrid. Nel derby contro l’Atletico, subentrato a Valverde e protagonista di una prestazione opaca, il fuoriclasse francese è stato bersaglio di critiche severe da parte della stampa spagnola: da “Scomparso” a “Passeggiava per il campo”, fino al durissimo “È stato come giocare in nove”, titoli rimbalzati tra Chiringuito, AS e Marca. Ma il rendimento in campo è solo la superficie di una vicenda più complessa.

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Secondo RMC Sport, Mbappé sarebbe furioso con lo staff medico del Real Madrid per un errore clamoroso nella valutazione del suo problema al ginocchio. Il giornalista Daniel Riolo sostiene che i medici blancos avrebbero dichiarato sano l’attaccante dopo aver esaminato… il ginocchio sbagliato: il destro, mentre il dolore riguardava il sinistro. Una svista che, sempre secondo l’emittente francese, spiegherebbe la recente ondata di licenziamenti nel comparto sanitario del club. Una ricostruzione destinata a far discutere, anche se la versione ufficiale del giocatore va in tutt’altra direzione.

Intervenuto a un evento a Parigi, Mbappé ha infatti rassicurato sulle sue condizioni, parlando di ginocchio “molto meglio” e criticando le “speculazioni” circolate negli ultimi giorni. Al netto delle polemiche, la sua stagione resta di livello assoluto: 23 gol e 4 assist in Liga, 9 reti in Champions, 2 in Supercoppa e un totale impressionante di 38 gol in 35 partite, accompagnati da 6 assist. Numeri che confermano come, nonostante le ombre del momento, Mbappé continui a incidere come pochi al mondo