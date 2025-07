Mbappé, novità importanti sulla denuncia contro il PSG: quel gesto è un grande colpo di scena! La situazione - Calcio News 24

Mbappé ritira la denuncia contro il PSG: pace legale, ma la battaglia economica continua. Il punto

Kylian Mbappé ha compiuto un passo significativo nel tentativo di chiudere la lunga e complessa vicenda legale con il Paris Saint-Germain (che ha battuto l’Inter in finale di Champions League). Secondo quanto riportato da L’Équipe, l’attaccante oggi in forza al Real Madrid ha ufficialmente ritirato la denuncia penale per molestie morali e tentata estorsione che aveva presentato il 16 maggio scorso contro il suo ex club. La querela aveva portato all’apertura di un’indagine formale da parte della Procura di Parigi, con l’intervento diretto di due giudici istruttori.

La decisione di Mbappé è stata dettata dal desiderio di mettere un punto alle tensioni giudiziarie con il club parigino, almeno sul piano penale. Fonti vicine al giocatore parlano della volontà di concentrarsi esclusivamente sul calcio, lasciando alle spalle uno scontro che ha rischiato di compromettere anche la sua immagine pubblica.

Tuttavia, non si può parlare di una resa completa. Mbappé ha infatti mantenuto attivo il ricorso presso il Conseil de Prud’hommes, il tribunale del lavoro francese, attraverso cui rivendica circa 55 milioni di euro relativi a stipendi e bonus non versati durante gli ultimi mesi trascorsi al PSG. Si tratta di una cifra importante, che mantiene vivo il contenzioso economico tra le parti.

Il clima generale, però, sembra essersi leggermente disteso. Lo stesso presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, aveva rilasciato dichiarazioni distensive il 10 giugno scorso: «Abbiamo fatto bene anche senza di lui, ma gli auguro sinceramente il meglio al Real Madrid». Un segnale di apertura dopo mesi di tensione e dichiarazioni al vetriolo.

Il nome di Mbappé resta dunque al centro delle cronache, non solo per le sue prestazioni in campo ma anche per le implicazioni legali ed economiche legate al suo trasferimento. E domani, nella semifinale del Mondiale, il destino sembra voler riunire ancora una volta Mbappé e il PSG, stavolta su un terreno diverso: quello sportivo, dove si misurano talento, storia e – inevitabilmente – vecchie ferite ancora da rimarginare.

Il cammino di Mbappé continua, tra sogni di gloria e controversie irrisolte.