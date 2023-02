Mbappé svela: «In Italia verrei solo per il Milan» – VIDEO

Kylian Mbappé in Italia? Il fuoriclasse del Psg e della Nazionale francese ha parlato così di un possibile trasferimento

Kylian Mbappé in Italia? Difficile immaginare un simile trasferimento al giorno d’oggi ma, in futuro, chissà che l’attaccante non possa passare al Milan.

“se vengo io lo faccio solo per il Milan”



Già perchè, in un video comparso sui social, che lo ritrae durante la serata del Fifa The Best Award, l’attaccante ha risposto ad un tifoso con queste parole: «Se vengo in Italia è solo per il Milan».