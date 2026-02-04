McTominay Napoli, avanti insieme: prove di rinnovo! Gli azzurri studiano il prolungamento fino al 2030: le cifre dell’intesa. Il piano d’azione

Il calcio moderno riserva ancora pagine di romanticismo, e la storia tra Scott McTominay e il Napoli ne è la prova evidente. L’ex centrocampista del Manchester United, cresciuto con il mito dei Red Devils e restio a vestire altre maglie in Premier League per non tradire le sue origini, ha trovato all’ombra del Vesuvio una seconda pelle. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’impatto con la realtà partenopea è stato totale: l’entusiasmo travolgente della piazza e la conquista dello scudetto nella passata stagione hanno cementato un rapporto che ora la società intende rendere duraturo. Il guerriero scozzese, che ha scoperto la bellezza del lungomare e la passione viscerale dei tifosi, non ha intenzione di cambiare aria.

La strategia di Manna: rinnovo e adeguamento

Archiviata la finestra di mercato invernale, il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno spostato il focus sulla gestione dei contratti. Dopo aver impostato l’intesa con Amir Rrahmani, la priorità assoluta è blindare il classe 1996. L’attuale accordo scade nel 2028, ma le prestazioni di alto livello offerte dal giocatore hanno attirato l’attenzione dei top club europei. Per evitare assalti futuri, specialmente con la vetrina del Mondiale alle porte, il club azzurro è pronto a mettere sul piatto un prolungamento fino al 2030. La base della trattativa prevede un necessario ritocco dell’ingaggio: gli attuali 3 milioni netti più bonus saranno rivisti verso l’alto per premiare la centralità del calciatore nel progetto.

Il jolly tattico di Conte

Sotto la guida tecnica di Antonio Conte, McTominay si è evoluto in un giocatore totale, costringendo l’allenatore salentino a rivedere i suoi dogmi tattici. Pur di inserirlo, il tecnico ha accantonato il 3-4-2-1 per passare a un centrocampo a tre o a un 4-1-4-1, sfruttando la duttilità del britannico in ogni zona della mediana: da esterno a sottopunta, fino al ruolo di incursore “box-to-box”. I suoi agenti sono attesi in città il prossimo mese per entrare nel vivo della trattativa. La volontà è comune: continuare a vincere insieme, con la maglia azzurra cucita addosso.

