McTominay trascina il Napoli, il sogno scudetto di Conte continua! Il pareggio contro l’Inter tiene vive le speranze dei partenopei

San Siro si inchina alla legge del “Braveheart” azzurro. Secondo l’analisi della Gazzetta dello Sport, il pareggio per 2-2 strappato dal Napoli contro l’Inter porta la firma indelebile di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, autore di due splendide volée degne di un centravanti navigato, è stato eletto MVP indiscusso della serata. La sua prestazione va oltre la semplice finalizzazione: McTominay si è confermato un giocatore totale, capace di difendere, costruire e offendere, un gigante che sposta gli equilibri e che ha evitato ai partenopei di scivolare a -7 dalla vetta, tenendo aperta la corsa per un bis tricolore che sarebbe storico.

L’incarnazione di Conte e la reazione da leader

Nonostante un raggio d’azione arretrato – ora agisce da mediano puro, dopo essere stato impiegato come esterno e mezzala – l’ex Manchester United non perde il vizio del gol, confermandosi anche capocannoniere della squadra in Champions League. Ma è lo spirito a fare la differenza: McTominay è l’incarnazione in campo del pensiero del tecnico Antonio Conte. Dopo l’errore che ha propiziato il vantaggio dei Nerazzurri, lo scozzese non si è abbattuto, reagendo con furia agonistica e trascinando una squadra decimata dalle assenze di big come Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e Zambo Anguissa. Parafrasando le sue parole nel post-partita, il numero 8 ha sottolineato come il gruppo abbia dato ogni goccia di sudore per sopperire alle mancanze tecniche, lanciando una sfida ai rivali sulla profondità della rosa.

L’omaggio di Billing e il paragone storico

La leadership di McTominay si vede anche nei dettagli: dopo il gol del pari, ha subito indicato il fantasista Noa Lang per attribuirgli i meriti dell’assist. Una notte che ricorda quella del marzo scorso, quando fu Philip Billing a tenere vivi i sogni di gloria. Proprio il centrocampista danese, ora ex compagno, ha celebrato la doppietta dell’amico sui social con l’appellativo “McFratm”. Se finire a meno sette avrebbe significato abdicare, questo pareggio è un segnale di guerra al campionato: il Napoli, incerottato ma indomabile come il suo condottiero scozzese, non ha alcuna intenzione di mollare lo scettro.