Meité: «Non vinciamo da tanto tempo in casa e vogliamo rimediare»

Soualiho Meité, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Genoa: le parole del rossonero

«Nel calcio non si può mai sapere, non vinciamo da tanto tempo a San Siro e vogliamo rimediare. Abbiamo lavorato bene in allenamento e siamo pronti a fare risultato».