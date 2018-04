Mentana non ci sta e critica Suning: «Silenzio imbarazzante» – FOTO

Giornalista e noto tifoso interista, Enrico Mentana critica su Facebook la mancata presa di posizione da parte dell’Inter dopo il match contro la Juve

Il noto giornalista ed opinionista Enrico Mentana è anche un grandissimo tifoso nerazzurro che ieri, come molti altri, ha assistito all’incandescente partita tra Inter e Juve. Il giornalista ha voluto scrivere un post sul suo account Facebook esprimendo il suo disappunto per la mancata presa di posizione da parte dei dirigenti nerazzurri che, a differenza di quanto hanno sempre fatto quelli della Juventus, non si sono presentati davanti alle telecamere per denunciare l’arbitraggio della partita.

In effetti crea stupore la politica societaria dell’Inter che non ha mandato nessun esponente a commentare la condotta arbitrale di Orsato. Mentana ritiene che anche queste scelte societarie non permettano all’Inter di tornare ai vertici del calcio italiano e mondiale, non facendosi rispettare e sentire dagli organi competenti.