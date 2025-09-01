Mercato Atalanta, campagna acquisti tanto abbondante quanto non esente da pro e contro. Il giudizio sui reparti - Calcio News 24

Mercato Atalanta, una campagna acquisti costosa e abbondante: gruppo competitivo che ha bisogno di scoprirsi

Un calciomercato dell’Atalanta che apre l’inizio di una nuova era. Grandi investimenti (oltre 125 milioni spesi), qualche turbolenza e una critica che si divide tra fiducia e negatività considerando anche l’arrivo Juric. Campagna acquisti ottima o si poteva fare di più?

PORTIERI (7) – Sportiello per Rui Patricio mossa assai intelligente. Da considerare il muro nei confronti di Carnesecchi.

DIFENSORI (6) – Ottimo l’acquisto di Kossounou (titolare inamovibile) e l’acquisto di Ahanor promette bene. Poi Hien, Scalvini che deve carburare, Djimsiti tanto esperto quanto non più un ragazzino e Kolasinac che rimane un punto interrogativo. Un reparto che deve scoprirsi e solidificarsi.

CENTROCAMPISTI (5)- Il centrocampo rimane un mistero con problemi di filtraggio e dinamismo. Ederson è rimasto, De Roon ormai sta cominciando il “Crepuscolo degli Dei”, Pasalic tanta sostanza ma troppo alterno. Sulemana è stato testato e poi venduto nonostante le buone prestazioni e infine un Brescianini dai mille punti interrogativi. Vero che è arrivato Musah dal Milan, ma basterà per rivitalizzare la mediana?

ESTERNI (7) – La vendita di Ruggeri all’Atletico per 20 milioni è stata straordinaria. Zalewski arricchisce un reparto che comprende Zappacosta, i riadattamenti di Ahanor e Musah e Bellanova.

TREQUARTISTI/SECONDE PUNTE (6) – Questione Lookman. Se da una parte la linea della società tra offerte, posizioni e comportamenti del singolo è stata esemplare, dall’altra l’Atalanta aveva bisogno di compensare l’assenza di un separato in casa con una seconda punta di spessore per arricchire quel reparto offensivo non esente da talento e dal mancato “zero virgola”. CDK deve diventare un leader più costante, Maldini promettente ma ancora acerbo, Sulemana promette bene e poi infine un Samardzic che deve ritrovarsi . La “pancetta sui casoncelli” passa da loro.

CENTRAVANTI (7) – Via Retegui per 68 milioni con Scamacca che ritorna. Al posto di Mateo arriva Krstovic per 25 milioni: l’anno scorso 11 goal con il Lecce. L’Atalanta prima di lui aveva tentato Arokodare e Muniz, ma le critiche non si appoggiano sul “Piano A-B-C”, bensì sotto il profilo delle tempistiche dove la punta è stata presa a neanche una settimana dall’inizio della Serie A.