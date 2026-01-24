Mercato Cagliari, colpo Albarracín: l’attaccante del Boston River è in arrivo. Svelati i dettagli

Mercato Cagliari, affare Albarracín ai dettagli: il talento uruguaiano pronto allo sbarco in Sardegna, le ultimissime

Il Cagliari accelera sul mercato e continua a puntare con decisione sui giovani talenti uruguaiani. Il club rossoblù è infatti a un passo dal chiudere l’operazione che porterà in Sardegna Agustín Albarracín, attaccante classe 2005 del Boston River, uno dei profili più interessanti emersi negli ultimi mesi. Una scelta che conferma la strategia della società di Giulini: investire su giocatori dinamici, futuribili e con margini di crescita importanti.

Albarracín, operazione ai dettagli

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’accordo tra Cagliari e Boston River sarebbe stato definito attorno ai 2 milioni di euro, cifra significativa per un diciannovenne. Nel pacchetto è prevista anche una percentuale sulla futura rivendita a favore del club uruguaiano. Tutto lascia pensare che la trattativa sia ormai alle battute finali: Albarracín sarebbe già in viaggio verso l’Europa per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Un colpo rapido che anticipa la concorrenza di altre società europee interessate al giovane attaccante.

Un talento in crescita

I numeri parlano per lui: 7 gol in 15 partite in stagione e un percorso già avviato nelle selezioni giovanili dell’Uruguay, con 12 presenze e una rete nell’Under 20. Albarracín porta con sé qualità, fiuto del gol e un potenziale ancora tutto da esplorare. Il suo arrivo si inserisce perfettamente nella tradizione del Cagliari, da sempre terra accogliente per i calciatori uruguaiani, favorendo così un inserimento rapido e naturale nel nuovo ambiente.

