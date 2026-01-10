Mercato Cagliari: Caprile lascerà il club in estate? Scattano le sirene attorno al portiere, ecco dove potrebbe trasferirsi

Mercato Cagliari: Caprile via dal club in estate? Sirene attorno al portiere, dove potrebbe andare a giocare. Tutti i dettagli

È il nome più caldo per le porte delle grandi d’Europa. Elia Caprile sembra destinato a lasciare la Sardegna al termine della stagione. La sua crescita esponenziale tra i pali del Cagliari non è passata inosservata e, secondo quanto rivelato dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ai microfoni della Rai durante “Fantamercato”, il futuro dell’estremo difensore classe 2001 sarà lontano dall’isola.

La consacrazione e la stima di Gattuso

Dopo una parentesi al Napoli dove ha trovato poco spazio, Caprile ha trovato a Cagliari l’ambiente ideale per esplodere definitivamente. Reattivo tra i pali, abile nelle uscite e con una personalità da leader, il portiere ha conquistato non solo la maglia della Nazionale, ma anche la fiducia incondizionata del suo ambiente e la stima di Gennaro Gattuso. «Nel futuro di Caprile vedo un grande salto perché lui è pronto ad andare in una big», ha assicurato Schira. «A Cagliari ha fatto benissimo, ha conquistato la nazionale».

Inter in pole, ma la Premier chiama

La pretendente più accreditata in Italia sembra essere l’Inter. La dirigenza nerazzurra ha individuato in Caprile il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Yann Sommer, che si avvia verso la fase finale della carriera. Marotta e Ausilio cercano un numero uno giovane ma già affidabile per blindare la porta di San Siro per il prossimo decennio. Tuttavia, la concorrenza è spietata. Come confermato dal direttore sportivo del Cagliari Angelozzi, le sirene arrivano anche dall’Inghilterra. Il West Ham ha inviato più volte i propri scout a visionarlo e la disponibilità economica della Premier League potrebbe sbaragliare le carte in tavola.

La richiesta di Giulini

Alla finestra resta anche la Juventus, che aveva già sondato il terreno in tempi non sospetti. Ma strappare Caprile al Cagliari non sarà un affare a buon mercato. Il presidente Tommaso Giulini è consapevole di avere tra le mani un gioiello e ha già fissato il prezzo: per sedersi al tavolo delle trattative serviranno tra i 20 e i 25 milioni di euro. Sarà un’estate bollente per il portiere veronese, pronto a quel “grande salto” che la sua carriera sembra ormai reclamare.

