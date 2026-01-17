Mercato Cagliari, accelerata per il ritorno di Dossena: il difensore vicino, arrivano conferme

Mercato Cagliari, passi avanti per il ritorno in Sardegna di Dossena: ecco cosa emerge dalle ultime indiscrezioni

Alberto Dossena si avvicina sempre di più a un possibile ritorno in Sardegna, a un anno e mezzo dalla sua partenza. L’indiscrezione, riportata da Alfredo Pedullà, parla di una decisa accelerazione del Cagliari su un profilo già noto e apprezzato dall’ambiente. Il direttore sportivo Guido Angelozzi ha infatti individuato nel centrale del Como il rinforzo ideale per potenziare la linea difensiva.

La scelta di puntare su Dossena risponde a esigenze tecniche ben definite: solidità, conoscenza del contesto e immediata affidabilità. Il difensore ha già indossato la maglia rossoblù, lasciando un ricordo positivo per rendimento, personalità e continuità, elementi che lo rendono un candidato naturale per tornare a guidare la retroguardia.

Sul fronte della trattativa, i contatti tra Cagliari e Como proseguono senza sosta. La società sarda sta cercando la formula più sostenibile, valutando sia un trasferimento a titolo definitivo con bonus legati a presenze e risultati, sia eventuali alternative che possano soddisfare entrambe le parti. L’obiettivo è chiaro: chiudere l’operazione senza forzature, ma con la volontà di riportare in rosa un giocatore considerato strategico.

Dossena rappresenta infatti un profilo perfettamente in linea con la filosofia del club: rinforzare senza stravolgere, puntando su calciatori già pronti, affidabili e motivati. La sua fisicità, il senso della posizione e la leadership silenziosa lo rendono un elemento prezioso per una difesa che vuole crescere in continuità e stabilità.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

