Mercato Cagliari, accelerata per lo scambio Luvumbo Cutrone: ecco cosa sta succedendo

Mercato Cagliari, trattativa Luvumbo Cutrone in continua evoluzione: emergono nuovi dettagli, le ultimissime

Il Cagliari continua a muoversi con decisione sul mercato e torna d’attualità il possibile scambio tra Zito Luvumbo e Patrick Cutrone, una delle trattative più chiacchierate degli ultimi giorni. A fare chiarezza è stato Alfredo Pedullà, che ha confermato come i contatti tra le parti proseguano in maniera costante dopo la sorpresa emersa venerdì. La definizione non è ancora arrivata, ma il dialogo resta vivo e concreto, con la sensazione che l’operazione possa entrare presto nella sua fase decisiva, anche grazie alla disponibilità mostrata dai due giocatori.

Luvumbo dice sì al Parma

Luvumbo avrebbe manifestato un gradimento totale per il trasferimento al Parma. L’esterno angolano vede nella destinazione emiliana un’occasione importante per rilanciarsi, soprattutto dopo mesi complicati tra Coppa d’Africa e una stagione finora poco brillante in Sardegna. Il Parma, dal canto suo, considera Luvumbo un profilo perfetto per aggiungere velocità, imprevedibilità e profondità al reparto offensivo, qualità che il giocatore ha già dimostrato di possedere in Serie A.

Cutrone apre al Cagliari

Sul fronte opposto, anche Patrick Cutrone guarda con interesse al Cagliari. L’attaccante, tramite il proprio entourage, è in contatto diretto con il club rossoblù per definire i dettagli del possibile trasferimento. La sua esperienza, la capacità di attaccare l’area e il suo spirito di sacrificio lo rendono un profilo particolarmente apprezzato dallo staff tecnico, che cerca un rinforzo affidabile per ampliare le soluzioni offensive.

Cosa manca per chiudere

La trattativa non è ancora arrivata al punto di svolta definitivo: restano da sistemare alcuni aspetti economici e la formula complessiva dello scambio. Tuttavia, la volontà dei due calciatori e il confronto continuo tra i club alimentano un cauto ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione.

