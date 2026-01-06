Mercato Como, anche i lariani si iscrivono alla corsa per Fabbian! La mossa che rischia di beffare la Lazio: cosa sta succedendo

Il calciomercato invernale del 2026 entra ufficialmente nella sua fase più calda e strategica, accendendo i riflettori su uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano: Giovanni Fabbian. Il talentuoso centrocampista di proprietà del Bologna, messosi in luce per la sua straordinaria capacità di leggere il gioco e aggredire l’area avversaria, è finito al centro di un vero e proprio intrigo di mercato che coinvolge diverse realtà ambiziose della Serie A. Secondo quanto riportato dettagliatamente dalla redazione di Tuttomercatoweb, la Lazio avrebbe intensificato i contatti nelle ultime ore per portare il giocatore nella Capitale, ma la strada verso il centro sportivo di Formello si è improvvisamente fatta in salita a causa di una concorrenza agguerrita.

La strategia della Lazio e il fattore Sarri

Il club biancoceleste non ha mai nascosto il proprio forte gradimento per il classe 2003. Maurizio Sarri, tecnico noto per la sua ricerca ossessiva dei tempi di gioco e degli inserimenti senza palla, avrebbe individuato nell’ex primavera dell’Inter l’innesto ideale per dare nuova linfa e dinamismo alla mediana. In un’ottica di ringiovanimento della rosa, Fabbian rappresenta un profilo perfetto: un investimento strategico non solo tecnico, ma anche burocratico, essendo un calciatore di formazione italiana e ancora Under 23, utilissimo per la compilazione delle liste UEFA. La dirigenza capitolina, guidata dal patron Claudio Lotito, sta studiando la formula giusta per convincere i felsinei a cedere il loro gioiello.

L’insidia Como: progetto ambizioso

Tuttavia, come sottolineano i colleghi di TMW, la vera novità che rischia di sparigliare le carte è il prepotente inserimento del Como. La società lariana, forte di una disponibilità economica importante e di un progetto in vertiginosa ascesa, ha messo nel mirino proprio il centrocampista veneto per rinforzare la propria batteria di mezzo. L’idea dei lariani è quella di aggiungere fisicità e gol alla squadra, garantendo a Fabbian un ruolo da protagonista assoluto e titolare inamovibile, una promessa che potrebbe far vacillare il ragazzo di fronte alla corte laziale.