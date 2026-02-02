Connect with us
Mercato Cremonese, affondo per Fazzini: tutti i dettagli della trattativa con la Fiorentina

5 ore ago

Fazzini Fiorentina

Mercato Cremonese, tentativo concreto per Fazzini: la situazione e i dettagli dell’operazione. Le ultimissime

La Cremonese sta tentando l’assalto a Jacopo Fazzini, giovane centrocampista della Fiorentina, ma la trattativa si presenta complessa. Il club grigiorosso, molto attivo nelle ultime ore di mercato, ha inserito il classe 2003 in cima alla lista dei rinforzi, convinto delle sue qualità e del suo potenziale.

Fazzini è approdato alla Fiorentina la scorsa estate e, nonostante la giovane età, ha già totalizzato 17 presenze tra Serie A, Coppa Italia e UEFA Conference League. Un percorso che ha contribuito a far crescere il suo valore e a renderlo un profilo particolarmente interessante per la Cremonese, decisa a provarci fino all’ultimo.

La Fiorentina, però, non sembra intenzionata a privarsi del centrocampista in questa sessione di mercato. I viola considerano Fazzini un elemento su cui puntare per il presente e il futuro, motivo per cui la trattativa appare in salita.

