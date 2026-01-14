Connect with us

Mercato Cremonese, superata la concorrenza per Marianucci: colpo in arrivo! Questa la formula

2 ore ago

Marianucci

Mercato Cremonese, superata la concorrenza per Marianucci: colpo in arrivo! Questa la formula per l’operazione dal Napoli

La Cremonese piazza un affondo decisivo per blindare la propria retroguardia in questa sessione invernale. La dirigenza lombarda ha infatti bloccato Luca Marianucci, promettente difensore centrale di proprietà del Napoli. Secondo quanto svelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’accordo tra le parti è stato totalmente raggiunto sulla base di un prestito secco fino al termine della stagione.

Si attende ora soltanto il via libera definitivo del club partenopeo per organizzare il trasferimento fisico del giocatore in Lombardia. Il tecnico Davide Nicola, specialista in imprese salvezza e noto per la sua capacità di lavorare sulla fase difensiva, preme per avere il ragazzo a disposizione il prima possibile, così da integrarlo immediatamente nei meccanismi tattici della squadra.

L’operazione assume un valore strategico rilevante considerando la folta concorrenza superata dai Grigiorossi. Su Marianucci, infatti, avevano messo gli occhi diversi club di Serie A, con il Torino in prima fila. I Granata sembravano interessati, ma il blitz della Cremonese ha anticipato tutti, garantendo a Nicola un rinforzo giovane e motivato per affrontare le sfide della seconda parte di campionato.

