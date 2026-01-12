Mercato Fiorentina, rivoluzione salvezza: Baldanzi a un passo! Occhio anche alle operazioni in uscita, ecco chi potrebbe partire

La sessione invernale di calciomercato vede una Fiorentina iperattiva, decisa a rifondare la rosa per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo numero uno per regalare qualità alla manovra offensiva del tecnico Paolo Vanoli è Tommaso Baldanzi. Il fantasista classe 2003 della Roma è sempre più vicino a vestire la maglia gigliata: la giornata di oggi prevede un nuovo confronto diretto tra le società per cercare la fumata bianca definitiva. L’operazione è impostata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12-13 milioni, cifra che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il giocatore ha già aperto al trasferimento, in attesa della mossa decisiva.

Il ruolo tattico e l’intreccio Fortini

L’arrivo dell’ex talento dell’Empoli non è casuale ma risponde a una precisa esigenza tecnica: consolidare il nuovo modulo varato dall’allenatore. I viola cercano un esterno destro di piede mancino che possa replicare sulla corsia opposta quanto fatto da Manor Solomon a sinistra, garantendo imprevedibilità. In questo intreccio di mercato con i capitolini, potrebbe rientrare anche il giovane Niccolò Fortini. L’esterno, penalizzato dal cambio di assetto tattico che sacrifica il ruolo di “quinto” in cui eccelleva, piace molto a Trigoria. Con un contratto in scadenza nel 2027 e un ingaggio contenuto (100mila euro), il suo futuro è in bilico.

I sogni in mediana e il valzer delle uscite

Non solo attacco: i dirigenti Fabio Paratici e Roberto Goretti monitorano il centrocampo. Il sogno resta Giovanni Fabbian, incursore del Bologna, ma i rossoblù chiedono almeno 15 milioni e un sostituto immediato. Stessa valutazione complessa per l’argentino Benjamin Dominguez, rendendo entrambe le piste difficili. Sul fronte uscite, il difensore Mattia Viti (di proprietà del Nizza) è vicino alla Sampdoria, mentre Amir Richardson resta in stand-by. Intanto, è ufficiale l’addio di Pablo Marí. Il centrale spagnolo si trasferisce a titolo definitivo all’Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi. Nel suo messaggio di commiato, il difensore ha ricordato le sofferenze condivise, ribadendo però la massima fiducia nella professionalità del gruppo e augurando ai gigliati di risalire presto la china.