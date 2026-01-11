Calciomercato Fiorentina, si insiste per Baldanzi: ecco la formula per convincere la Roma! E c’è un prospetto della viola che può andare via

Il calciomercato della Fiorentina è un cantiere in piena attività, ben lontano dalla parola fine. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Manor Solomon, guizzante ala israeliana, e Marco Brescianini, dinamico centrocampista capace di coprire più ruoli, la dirigenza gigliata punta a ridisegnare la trequarti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo numero uno è Tommaso Baldanzi: i contatti con la Roma sono ormai quotidiani e la sensazione è che l’ex talento dell’Empoli sia un promesso sposo dei toscani. La fumata bianca potrebbe arrivare già la prossima settimana, lavorando sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

L’asse con i capitolini potrebbe allargarsi coinvolgendo Niccolò Fortini. Il giovane esterno, il cui rinnovo di contratto in scadenza nel 2027 è attualmente bloccato, piace molto a Trigoria e non è considerato incedibile dai Viola. Parallelamente, è emergenza in difesa, reparto che sta perdendo pezzi pregiati. Pablo Marí, esperto centrale spagnolo e leader della retroguardia, ha già lasciato il Viola Park per firmare con l’Al Hilal, mentre Mattia Viti è fuori dai convocati e in lista di sbarco. Per completare la rosa serviranno dunque un nuovo difensore centrale e un esterno specifico per la fascia destra