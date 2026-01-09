Calciomercato Fiorentina, ecco Brescianini: «Suderò la maglia fino all’ultima goccia di sudore». Le sue prime parole

Marco Brescianini è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo aver sostenuto le visite mediche in mattinata, è arrivata la conferma del suo passaggio alla squadra viola.

Il centrocampista arriva con la formula del prestito fino al 30 giugno 2026, accompagnato da un diritto di opzione e da un obbligo di riscatto che scatterà al verificarsi di specifiche condizioni.

COMUNICATO – “ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini dall’ Atalanta B.C. Brescianini, nato a Calcinate il 20 gennaio 2000, è cresciuto nelle giovanili del Milan, con cui ha esordito in Serie A, e nel corso della sua carriera ha indossato, tra le altre, in Serie A le maglie del Frosinone e dell’ Atalanta.

Con i bergamaschi ha collezionato 50 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana segnando 7 reti. Il nuovo calciatore viola, che indosserà la maglia numero 4, ha, inoltre, vestito in 2 occasioni la casacca della Nazionale maggiore italiana.“

PRIME PAROLE – «Sto benissimo e non vedo l’ora di mettermi in gioco. Ce la metterò tutta, suderò la maglia fino all’ultima goccia di sudore. Quando vieni chiamato da una squadra come la Fiorentina è difficile dire di no. Ruolo? Io nasco come mezzala ma ho giocato anche a 2, i ruoli del centrocampo li conosco tutti».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

