Calciomercato
Mercato Fiorentina, viola a caccia del difensore: interesse per Niakaté del Braga: le ultimissime
Fabrizio Romano, attraverso un aggiornamento pubblicato sul suo profilo X, ha riportato l’interesse della Fiorentina per Sikou Niakaté, difensore centrale attualmente in forza al Braga. Il club viola avrebbe avanzato una proposta basata su un prestito con diritto di riscatto.
La società portoghese, però, avrebbe immediatamente rifiutato questa formula, mostrando la volontà di non privarsi del giocatore se non a condizioni più vantaggiose. La trattativa resta dunque in salita e in attesa di eventuali nuovi sviluppi.
FABRIZIO ROMANO – La Fiorentina ha fatto un tentativo per il difensore centrale del Braga, Sikou Niakaté, proponendo un prestito con diritto di riscatto.
Il Braga, però, vuole una formula diversa per lasciar partire il centrale.
