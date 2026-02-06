Mercato Fiorentina: Kouamé va all’Aris Salonicco, accordo nella notte! La formula e i dettagli dell’operazione

Mercato Fiorentina: Kouamé lascia la Viola e passa all’Aris Salonicco, accordo raggiunto nella notte! Tutti i dettagli dell’affare

La storia tra la Fiorentina e Christian Kouamé è giunta ai titoli di coda. Come riferito da Gianluca Di Marzio, nella notte appena trascorsa, la dirigenza viola ha sbloccato definitivamente la trattativa, raggiungendo un accordo totale con l’Aris Salonicco per il trasferimento dell’attaccante. Nonostante il mercato in entrata in Italia sia chiuso, le finestre internazionali permettono ancora operazioni in uscita e il club greco ha affondato il colpo decisivo per assicurarsi il cartellino del giocatore. L’operazione è conclusa: Kouamé lascerà Firenze nelle prossime ore per volare in Grecia, dove si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà alla sua nuova squadra.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il retroscena: il “giallo” di mercato con il Verona

L’addio dell’ivoriano era nell’aria da giorni, ma le modalità sono cambiate drasticamente. Il classe 1997 era stato a un passo dal rimanere in Serie A. Proprio nell’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato, Kouamé aveva trovato un accordo di massima con l’Hellas Verona. Tuttavia, la trattativa con il club scaligero è clamorosamente sfumata negli ultimi secondi utili prima del gong finale per questioni burocratiche e di tempistiche, lasciando il giocatore momentaneamente “prigioniero” a Firenze. L’inserimento dell’Aris ha offerto una via d’uscita immediata che accontenta tutte le parti.

Seconda esperienza all’estero

Per Kouamé si tratta della seconda parentesi lontano dall’Italia in carriera. L’ex giocatore del Genoa aveva già valicato i confini nazionali nella stagione 2021/22, quando la Fiorentina lo cedette in prestito all’Anderlecht, dove disputò una stagione da protagonista (vincendo anche la coppa nazionale). Ora, a distanza di qualche anno, una nuova sfida nella Super League greca. La Fiorentina saluta un professionista esemplare, ma perde una pedina nelle rotazioni offensive che non potrà essere sostituita fino a giugno.