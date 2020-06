Mercato Fiorentina, Marchionni: «Solo Chiesa sa quello che farà»

Federico Chiesa è sicuramente il pezzo pregiato in casa Fiorentina, in ottica mercato: ecco l’opinione dell’ex viola Marchionni

Federico Chiesa è cercato da Juve e Inter. Marchionni non si sente di dare consigli all’esterno della Fiorentina in sede di mercato.

CHIESA – «Questo lo sa soltanto lui, nessuno può dargli consigli o esprimere giudizi, perchè alla fine è la motivazione quella che ti spinge a giocare bene ogni domenica. Lui sa quello che può fare: è normale che arriva un momento nella carriera di un calciatore in cui si vuol fare un salto importante, però è pur vero che la Fiorentina di ora dall’arrivo di Commisso vuole fare un campionato importante. Secondo me soltanto lui può capire la strada da percorrere: a Firenze è uno dei più bravi e può essere leader mentre alla Juve può essere considerato uno dei tanti perchè come lui, se non più bravi, ce ne sono tanti».