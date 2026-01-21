Mercato Genoa: si spinge per Casseres Jr., intanto è ufficiale un colpo in linea verde. Doppia mossa dei rossoblù in entrata

Mercato Genoa: avanti tutta per Casseres Jr., intanto è ufficiale un colpo green. Doppia operazione dei rossoblù in entrata

Il Genoa lavora su due tavoli paralleli per ridisegnare la propria mediana: da una parte la caccia al rinforzo immediato per la prima squadra, dall’altra la pianificazione del futuro con i migliori prospetti europei. Se l’obiettivo grosso per il centrocampo di Daniele De Rossi resta Cristian Cásseres Jr., la società ha intanto piazzato un colpo in prospettiva ufficializzato nel primo pomeriggio.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il nodo Cásseres: il giocatore vuole il Grifone

Per quanto riguarda il presente, il nome caldo è sempre quello di Cristian Cásseres Jr.. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la trattativa con il Tolosa è viva ma non ancora conclusa. Tra i rossoblù e il club francese permane una “leggera distanza” tra domanda e offerta. Tuttavia, il Genoa ha un asso nella manica: il centrocampista venezuelano classe 2000 preme per il trasferimento in Italia. La sua volontà di vestire la maglia del Grifone potrebbe rivelarsi l’ago della bilancia decisivo per ammorbidire le richieste dei transalpini e regalare a De Rossi quel mix di “garra” e dinamismo necessario per la seconda parte di stagione.

Ufficiale Yoka: un mancino per il futuro

Mentre si tratta per il big, il club guarda avanti. Alle 14:55 è arrivata la firma di Rafael Ibara Yoka. Si tratta di un investimento a lungo termine: il ragazzo è un classe 2009, prelevato dal club francese USSA Vertou. Yoka è un profilo molto interessante per duttilità e caratteristiche tecniche: nasce come centrocampista mancino, ma possiede la gamba e la intelligenza tattica per agire anche come “quinto” di centrocampo sulla fascia. Un jolly moderno che inizierà presumibilmente il suo percorso nelle giovanili, con l’obiettivo di scalare le gerarchie e affacciarsi presto al calcio dei grandi. Con Bijlow in porta, Cásseres nel mirino e Yoka in cassaforte, il restyling del Genoa prosegue a 360 gradi.