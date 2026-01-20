Mercato Genoa: sirene nelle scorse ore per Norton-Cuffy! Intanto è fatta per Bijlow e viene ufficializzato un addio. Tutti i movimenti

Mercato Genoa: novità per Norton-Cuffy! È fatta per Bijlow mentre è ufficiale un addio. I movimenti rossoblù delle ultime ore

Le ultime due settimane di calciomercato invernale promettono scintille, con un asse particolarmente caldo che collega Torino e Genova. La Juventus è alla disperata ricerca di rinforzi per puntellare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Oltre alla caccia a una punta e a un vice-Yildiz, la priorità alla Continassa è diventata l’esterno destro.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Juve su Norton-Cuffy: braccio di ferro sulla formula

Il nome cerchiato in rosso sul taccuino del direttore sportivo bianconero Ottolini è quello di Brooke Norton-Cuffy. Il laterale inglese del Genoa è il profilo ideale per le esigenze tattiche di Spalletti. Tuttavia, la trattativa non è in discesa. Il Genoa non ha intenzione di svendere i suoi gioielli e ha eretto un muro sulla formula del trasferimento: no secco al prestito con diritto di riscatto o obbligo condizionato. I rossoblù vogliono monetizzare subito o avere garanzie totali. Resta da capire se la Juventus avrà la forza economica per presentare un’offerta a titolo definitivo nei prossimi giorni.

Rivoluzione Genoa: ecco Bijlow, addio Stanciu

Mentre resiste agli assalti per l’esterno, il Genoa di Daniele De Rossi ridisegna la rosa tra entrate e uscite. Tra i pali arriva l’ufficialità di un colpo importante: Justin Bijlow è il nuovo portiere del Grifone. L’estremo difensore olandese classe 1998, bandiera del Feyenoord con cui ha accumulato grande esperienza internazionale, arriva a titolo definitivo (pagato un piccolo indennizzo data la scadenza del contratto a giugno) per alzare il livello tecnico della retroguardia.

Contestualmente, si chiude dopo soli sei mesi l’avventura di Nicolae Stanciu. Il trequartista rumeno, arrivato in estate a parametro zero dalla Saudi Pro League, ha risolto consensualmente il contratto. Mai entrato nelle grazie né del precedente tecnico Patrick Vieira né tantomeno di De Rossi, Stanciu saluta con un bottino magro di 7 presenze e un solo gol in Coppa Italia contro il Vicenza. Da oggi è nuovamente svincolato.