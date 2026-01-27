Connect with us

Mercato Genoa, si riaccendono le sirene estere su Norton-Cuffy: può dire addio già a gennaio! Ecco chi lo vuole

3 ore ago

Norton Cuffy Genoa Fiorentina

Mercato Genoa, si riaccendono le sirene estere su Norton-Cuffy: può dire addio già a gennaio! Ecco chi vuole l’esterno destro del Grifone

Tornano a farsi insistenti le voci su un possibile addio immediato di Brooke Norton-Cuffy. Secondo quanto riferito dall’esperto Fabrizio Romano, il potente esterno inglese potrebbe lasciare il Genoa prima della chiusura del mercato. Sulle tracce del giocatore rossoblù c’è il forte pressing dell’Everton e di un altro club di Premier League, ma anche diverse società di Serie A hanno riattivato i contatti per valutare il colpo.

MERCATO GENOA – «🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Brooke Norton-Cuffy potrebbe lasciare Genova prima della fine della sessione di mercato di gennaio.
I club hanno ripreso a chiamare: l’Everton e un altro club della Premier League, ma anche le squadre della Serie A sono interessate».

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

