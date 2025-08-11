Mercato Hellas Verona, occhi sempre aperti per Geubbels: il San Gallo abbassa il prezzo per l’attaccante

Mercato Hellas Verona,continua la trattativa con gli svizzeri del San Gallo per Geubbels! Le ultime sul centravanti

L’Hellas Verona continua a seguire con grande interesse la situazione di Willem Geubbels, giovane attaccante franco-olandese classe 2001 in forza al San Gallo. Il calciatore si è messo in mostra nella passata stagione con 14 gol in 31 presenze nella Super League svizzera, attirando le attenzioni anche di altre squadre di Serie A come Udinese, Parma e Lecce.

Fino a questo momento, il club svizzero ha respinto tutte le offerte ricevute, in particolare quella da 5,5 milioni di euro presentata dal Lecce, ritenendole troppo basse rispetto al valore del giocatore. Tuttavia, nelle ultime ore il San Gallo avrebbe deciso di abbassare le richieste per il cartellino di Geubbels.

Secondo quanto riportato dall’edizione online de L’Arena, l’agente dell’attaccante avrebbe convinto il club elvetico a fissare la richiesta a circa 7 milioni di euro più bonus. Una cifra che potrebbe rendere più concreta l’ipotesi di trasferimento per il calciatore, sul quale l’Hellas Verona resta in prima fila.

L’impressione è che il club gialloblù stia aspettando anche l’arrivo in città di Chris Puscasiu, managing director di Presidio Investors, previsto verso la fine di agosto. Già domani, però, è prevista una call tra Puscasiu e il direttore sportivo dell’Hellas Verona, Sean Sogliano, in cui molto probabilmente si discuterà anche della situazione di Geubbels e delle strategie di mercato per la sessione estiva.

Il club scaligero sembra intenzionato a muoversi con cautela, consapevole che il mercato può ancora riservare sorprese, ma mantiene saldo l’interesse sul giovane attaccante che potrebbe diventare un importante rinforzo per l’attacco gialloblù nella prossima stagione.