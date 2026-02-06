Connect with us
Mercato Inter: Acerbi e De Vrij ai titoli di coda? C’è un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra. Di chi si tratta

1 ora ago

Mercato Inter: Acerbi e De Vrij salutano a fine stagione? Il nome in pole position per svecchiare la difesa nerazzurra. Cosa sta succedendo

Mentre l’Inter viaggia a vele spiegate in campionato, forte dei 55 punti messi in cassaforte da Cristian Chivu, la dirigenza non si ferma e guarda già al futuro. In Viale della Liberazione è scattata l’operazione “ringiovanimento”. Con le colonne difensive Francesco Acerbi e Stefan De Vrij che vedranno scadere i propri contratti nel giugno 2026, il club nerazzurro ha la necessità impellente di rifondare il pacchetto arretrato. Il nome cerchiato in rosso sul taccuino di Marotta e Ausilio è uno solo: Tarik Muharemovic.

Il casting al Mapei Stadium

Secondo le indiscrezioni rilanciate dalla Gazzetta dello Sport, la partita di domenica prossima tra Sassuolo e Inter sarà molto più di una semplice sfida di campionato. Sarà un vero e proprio esame di maturità per il difensore bosniaco classe 2003. La dirigenza interista sarà in tribuna per osservare da vicino colui che è stato eletto come l’erede designato. Muharemovic risponde perfettamente all’identikit tracciato dalla proprietà Oaktree: giovane, futuribile e tatticamente prezioso. Essendo un mancino naturale, rappresenta una merce rara, capace di alternarsi con Alessandro Bastoni o di agire come centrale puro.

Numeri da leader e l’ammissione di Carnevali

A convincere l’Inter non è solo l’età (23 anni), ma il rendimento. Muharemovic è il “re delle spazzate” in Serie A (media di 7.5 a partita) e quarto assoluto per intercetti. Un muro su cui il Sassuolo ha costruito la sua salvezza. L’interesse è concreto, come confermato da Giovanni Carnevali, l’esperto amministratore delegato neroverde: “Non posso negare che l’Inter abbia chiesto informazioni”, ha ammesso il dirigente, confermando che il giocatore non è più una sorpresa.

L’ostacolo Juventus

L’operazione, però, nasconde un’insidia economica importante. La valutazione oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro. A complicare i piani dell’Inter c’è una clausola che favorisce gli storici rivali: la Juventus vanta infatti il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Questo dettaglio costringerà il Sassuolo a non fare sconti per massimizzare l’incasso, ma l’Inter ha fretta: l’obiettivo è bruciare la concorrenza e bloccare il talento bosniaco già a febbraio.

