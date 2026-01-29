Mercato Inter, quel nerazzurro ha deciso! Vola in Turchia, ecco quale club giocherà: tutti i dettagli

Mercato Inter, scelta fatta: il giovane nerazzurro parte per la Turchia. Definita la nuova destinazione, le ultimissime

Il mercato dell’Inter entra in una fase decisiva con un’operazione in uscita pensata per valorizzare uno dei giovani più interessanti della rosa. È ormai tutto pronto per il trasferimento di Kristjan Asllani al Besiktas: come riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, tra il club nerazzurro e la società di Istanbul è stata raggiunta un’intesa verbale che apre al passaggio immediato del centrocampista.

Prestito con diritto di riscatto: i dettagli

La formula scelta è quella del prestito con diritto di riscatto, senza alcun obbligo per il Besiktas. Una condizione che permette all’Inter di mantenere il controllo sul futuro del giocatore, valutando a fine stagione se riportarlo a Milano o lasciarlo proseguire altrove.

Sul piano economico, il club turco si farà carico dell’intero ingaggio del classe 2002 fino a giugno. Asllani, regista albanese apprezzato per visione di gioco e precisione nei passaggi, potrà così vivere un’esperienza da protagonista in un contesto competitivo e passionale.

Una scelta per farlo crescere

La decisione dell’Inter nasce dalla volontà di garantire al ragazzo un minutaggio più consistente, dopo che anche il passaggio al Torino non aveva portato alle presenze sperate. A Istanbul, invece, Asllani avrà l’occasione di giocare con continuità e misurarsi con l’ambiente caldo del “Vodafone Park”, ideale per accelerare il suo percorso di maturazione.

Tempistiche e prossimi step

Salvo imprevisti dell’ultima ora, il programma è già definito: Asllani è atteso oggi stesso in città. Dopo l’arrivo sosterrà le visite mediche di rito e, in caso di esito positivo, firmerà il contratto che lo legherà alle “Aquile Nere”.

L’Inter seguirà con attenzione la sua avventura in Super Lig, convinta che questa esperienza internazionale possa rappresentare un passaggio chiave nella crescita di un giocatore su cui la società continua a credere molto.

