Mercato Inter, clamoroso cambio di programma su Bastoni: ora in estate può partire! Non solo il Barcellona su di lui, ecco perché il club valuta la sua cessione

Mercato Inter, clamoroso cambio di programma su Bastoni: ora la società riflette sulla sua cessione in estate! Il motivo e le squadre interessate

Il futuro di Alessandro Bastoni, difensore centrale mancino dell’Inter e della Nazionale italiana, è tornato improvvisamente al centro delle riflessioni di mercato. Nelle ultime ore La Gazzetta dello Sport ha rilanciato l’ipotesi di una possibile separazione in estate, spiegando che il club di viale della Liberazione starebbe valutando anche la cessione del centrale classe 1999 per finanziare parte del mercato della prossima stagione. La pista non viene presentata come una decisione già presa, ma come uno scenario concreto all’interno delle strategie nerazzurre per il 2026-27. La stessa Gazzetta scrive che Bastoni è uno dei profili che l’Inter potrebbe sacrificare davanti a un’offerta importante, mentre altre fonti vicine al mercato confermano l’interesse del Barcellona nei suoi confronti.

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Il Barcellona osserva, l’Inter valuta e la cifra può scendere

Secondo la ricostruzione della rosea, il profilo del difensore piace in particolare al club blaugrana, che già da settimane starebbe seguendo con attenzione la situazione (e anche alcuni club della Premier League potrebbero affacciarsi alla finestra). In parallelo, media vicini all’ambiente catalano riferiscono che Deco, dirigente sportivo del Barcellona, considera Bastoni uno dei nomi principali per rinforzare il reparto arretrato nella prossima estate. La valutazione, però, resta un nodo centrale. Se in passato si era parlato di una richiesta da circa 70 milioni di euro, il nuovo scenario descritto da La Gazzetta dello Sport porta a ipotizzare una cifra più bassa, attorno ai 50 milioni più bonus, nel caso in cui l’Inter decidesse davvero di aprire alla trattativa. Si tratta comunque di uno scenario in evoluzione e non ancora formalizzato da alcuna delle parti coinvolte.

Ora conta solo il campo, ma il mercato può cambiare tutto

Bastoni, intanto, resta un pilastro tecnico della squadra di Cristian Chivu, allenatore romeno che continua a considerarlo una colonna della linea difensiva. Il centrale nerazzurro ha ancora un contratto lungo, in scadenza nel 2028, e anche per questo l’Inter non ha alcuna necessità immediata di vendere. Tuttavia, se dovesse arrivare un’offerta ritenuta adeguata, il club potrebbe davvero prenderla in considerazione. Per adesso, la priorità resta il finale di stagione e la corsa allo Scudetto. Ma attorno a Bastoni il mercato ha già ricominciato a muoversi.