Mercato Inter, idea Nico Paz ma non solo: in estate si sogna un parametro zero di lusso

Mercato Inter, non solo Nico Paz: per l’estate si punta anche a un colpo a zero. Tutti gli aggiornamenti in casa nerazzurra

Le grandi manovre per il futuro dell’Inter sono ufficialmente partite. Come riportato dal Quotidiano Sportivo, la dirigenza nerazzurra sta già lavorando alla programmazione della prossima sessione estiva con l’obiettivo di alzare ulteriormente il livello della rosa. Per concretizzare eventuali colpi di primissima fascia sarà però necessario un confronto diretto con i vertici di Oaktree, il fondo statunitense proprietario del club, chiamato a dare il via libera agli investimenti più pesanti nel rispetto dei parametri economici dei campioni d’Italia.

Tra i sogni di mercato spiccano due profili di caratura internazionale. Il primo è Nico Paz, talentuoso trequartista argentino destinato a rientrare al Real Madrid a giugno e considerato uno dei giovani più promettenti del panorama europeo. La sua qualità tecnica e la capacità di creare superiorità lo rendono un obiettivo ideale per ringiovanire e arricchire la rosa. L’altro nome è quello di Bernardo Silva, fuoriclasse portoghese del Manchester City: un giocatore esperto, vincente e in scadenza di contratto, che rappresenterebbe un salto di qualità immediato in termini di leadership e personalità.

In questo scenario si inserisce il lavoro di Cristian Chivu, tecnico nerazzurro e figura centrale nella costruzione del progetto. L’allenatore è in costante dialogo con la società per valutare l’inserimento dei nuovi profili nel suo sistema di gioco. La proprietà Oaktree, pur disponibile a investire, intende farlo seguendo criteri rigorosi: la trattativa per Paz potrebbe complicarsi per la posizione del Real Madrid, mentre per Bernardo Silva il nodo principale resta l’ingaggio. Una cosa, però, è chiara: l’Inter vuole restare al vertice e si prepara a un’estate di mercato particolarmente intensa.

