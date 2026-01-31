Mercato Inter, rivoluzione a centrocampo? Frattesi via, tutto su Jones! E occhio al futuro di Dumfries: asse caldo Italia-Inghilterra

Un improvviso scenario di mercato rischia di ridisegnare la fisionomia della mediana dell’Inter nelle ultime ore della sessione invernale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si è aperto un asse caldissimo tra Milano e l’Inghilterra che potrebbe portare all’addio di Davide Frattesi. Il centrocampista della Nazionale, stanco dello scarso minutaggio concessogli dal tecnico Cristian Chivu (appena una gara da titolare in campionato) e preoccupato di perdere il treno per il Mondiale, ha deciso di spingere per la cessione. La destinazione è il Nottingham Forest: ad attendere l’ex Sassuolo c’è un progetto ambizioso guidato da Lina Souloukou, l’ex CEO della Roma che ha battuto la concorrenza di Lazio e Besiktas. In Premier League, Frattesi troverebbe una “colonia” italiana composta dal difensore Nicolò Savona e dal bomber Lorenzo Lucca, e ha già ricevuto rassicurazioni tecniche dall’allenatore Sean Dyche.

Tuttavia, la dirigenza di Viale della Liberazione ha posto una condizione imprescindibile: l’uscita del numero 16 si concretizzerà solo se verrà bloccato il sostituto. Il profilo prescelto è quello di Curtis Jones. Il centrocampista inglese del Liverpool, che ha appena compiuto 25 anni, è il grande obiettivo del direttore sportivo Piero Ausilio. La formula studiata dai Nerazzurri prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 40 milioni di euro. Nonostante il tecnico dei Reds Arne Slot lo abbia utilizzato con continuità, anche contro la stessa Inter in Champions League, è stato il giocatore stesso a chiedere la cessione per trovare maggiore spazio da protagonista assoluto.

L’intreccio con il Liverpool non finisce qui. Il club inglese ha tentato di inserire nella trattativa Denzel Dumfries, pupillo di Slot, per sostituire l’infortunato Jeremie Frimpong. La risposta della Beneamata è stata però un “no” secco: l’esterno olandese non si muove a gennaio, motivo per cui è stata scartata anche l’ipotesi Brooke Norton-Cuffy del Genoa. Se ne riparlerà a luglio, magari davanti al pagamento della clausola da 25 milioni. Resta a Milano anche l’attaccante Luis Henrique: Chivu ha posto il veto alla sua cessione, convinto di poterlo valorizzare nel girone di ritorno.

