Mercato Inter: deciso il futuro di Pio Esposito. Qual è la posizione dei nerazzurri per l’attaccante, la rivelazione

Mercato Inter: è stato deciso il futuro di Pio Esposito. Ecco la posizione del club nerazzurro per l’attaccante, cosa sta succedendo

La notte di San Siro ha consacrato definitivamente il talento di Francesco Pio Esposito. Il peso specifico del classe 2005 all’interno delle gerarchie della Beneamata cresce di partita in partita, trasformandolo da promessa a certezza. Nel pazzo anticipo di venerdì sera contro il Pisa, il giovane centravanti è stato l’uomo della provvidenza per Cristian Chivu. L’ex difensore del Triplete ha trovato nel suo numero 9 la chiave per ribaltare l’inerzia di una sfida iniziata in modo drammatico.

La rimonta: personalità da veterano

Dopo una prima mezz’ora da incubo, che vedeva i toscani di Alberto Gilardino clamorosamente avanti di due reti, la reazione dell’Inter è passata proprio dai piedi di Esposito. Sua la rete fondamentale che ha permesso ai nerazzurri di rientrare negli spogliatoi in vantaggio, completando la rimonta psicologica prima ancora che tecnica. Un gol pesante, che ha mostrato tutta la maturità di un ragazzo che non sente la pressione della “Scala del Calcio”, ma anzi la tramuta in energia agonistica.

Capitolo contratto: scadenza lunga e adeguamento

Le prestazioni scintillanti hanno inevitabilmente acceso i riflettori sulla situazione contrattuale. Sebbene l’attuale vincolo scada nel lontano 2030, l’intenzione del club di Viale della Liberazione è quella di premiare il ragazzo con un adeguamento economico dell’ingaggio, riconoscendogli lo status di titolare aggiunto. Tuttavia, ad Appiano Gentile regna una calma assoluta. La gestione del talento azzurro è un modello di lungimiranza: non ci sono frizioni né ultimatum.

Romano: “Rinnovo? Conseguenza naturale”

A confermare il clima idilliaco è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha fatto chiarezza: «Oggi l’Inter fa trasparire, così come l’entourage di Pio Esposito, una grandissima serenità. Non c’è l’urgenza o l’ansia del rinnovo. Se continuerà così, adeguare il contratto sarà una priorità, ma non un’urgenza». Nessuna pressione dall’agente, nessuna fretta dalla società: il rinnovo arriverà come “conseguenza naturale” quando i tempi saranno maturi, permettendo a Esposito di concentrarsi solo sul campo e sulla corsa scudetto.