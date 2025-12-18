Mercato Inter, il Verona apre su quei due calciatori: le dichiarazioni del presidente Zanzi sono chiare!

Mercato Inter, il Verona ha preso una decisione: apertura su quei due giocatori: le parole del presidente Zanzi non lasciano dubbi

Il mercato dell’Inter continua a intrecciarsi con quello del Verona, soprattutto attorno a due giovani in piena crescita: Giovane e Rafik Belghali, osservati con attenzione anche dalla dirigenza nerazzurra. A fare chiarezza è stato il presidente dell’Hellas, Italo Zanzi, intervenuto al Corriere di Verona per delineare la linea societaria in vista delle prossime sessioni di mercato.

Il numero uno scaligero ha voluto stemperare le voci, sottolineando come l’interesse delle big non sia motivo di tensione, bensì la conferma della bontà del lavoro svolto dal club. Una posizione che riguarda da vicino anche l’Inter, da tempo orientata verso i profili emergenti del campionato italiano, in linea con una strategia che guarda al presente ma soprattutto al futuro.

Zanzi ha ribadito che il Verona non si lascerà condizionare dalle pressioni esterne, pur riconoscendo il valore dei propri talenti, resi appetibili dalle prestazioni sul campo. La sfida, ha spiegato, è mantenere un equilibrio delicato: crescere senza svendere e al tempo stesso rinforzare costantemente la rosa.

MERCATO E INTERESSE DEI BIG – «Il mercato non deve portare all’agitazione. È una parola che non va bene. In ogni sessione, il Verona vuole migliorarsi».

GIOVANE E BELGHALI – «Se non avessimo dei giocatori richiesti da altri club, avremmo un problema. Se ci sono calciatori che suscitano interesse, vuole dire che sono bravi».

OBIETTIVI DEL VERONA – «L’intenzione è sempre rafforzare la squadra. Faremo il possibile per riuscirci».

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

