 Mercato Inter, il giornalista fa il punto sul prossimo futuro di Frattesi! Pronto l'assalto di un club di Serie A? Tutti gli aggiornamenti
Inter News

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Frattesi

Mercato Inter, occhi di diverse big puntati sul nerazzurro Frattesi: spunta l’interesse di un’altra squadra italiana, le ultime

Negli ultimi giorni il nome di Davide Frattesi è tornato al centro delle voci di mercato. Il centrocampista dell’Inter è stato accostato con insistenza alla Juventus in vista della finestra di gennaio. Tuttavia, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha chiarito la situazione: non ci sono stati contatti tra le parti e l’operazione, al momento, è ferma.

Arrivato in nerazzurro nell’estate 2023, Frattesi è considerato da Cristian Chivu un tassello prezioso per la profondità della rosa. Nonostante in questa stagione abbia trovato meno spazio del previsto, resta uno dei talenti italiani più stimati. Anche in ottica Nazionale, Luciano Spalletti lo vede come un centrocampista moderno e completo, capace di abbinare qualità tecniche e intensità.

PAROLE – «Si è parlato tanto di Frattesi e di un’operazione tra Inter e Juve, magari legata a uno scambio, ma al momento non c’è nulla di concreto. Luciano Spalletti è un grandissimo ammiratore di Frattesi, lo stima e lo conosce bene, ma oggi il giocatore è concentrato solo sul suo presente nerazzurro».

«Non ci sono contatti tra club, né tra l’entourage del calciatore e la Juventus. Tutto fermo per ora, l’Inter non ha aperto a nessuna trattativa e il giocatore sta lavorando per recuperare al meglio condizione e minutaggio dopo i problemi fisici delle ultime settimane».

