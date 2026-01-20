Mercato Inter: nerazzurri avanti per Mlacic, mentre per Jakirovic trattativa ai dettagli! Ecco cosa manca

Mercato Inter, Mlacic più vicino ai nerazzurri; per Jakirovic accordo ai dettagli finali: gli ultimi passi da completare

L’Inter prosegue il lavoro sui due giovani talenti croati, Mlacic e Jakirovic, con l’obiettivo di chiudere entrambe le operazioni. Dopo la frenata dei giorni scorsi, la trattativa per Mlacic è tornata a muoversi nella direzione giusta.

Il centrocampista ha cambiato agente e la prossima settimana è previsto un incontro tra l’Inter e Ramadani per provare a raggiungere un’intesa definitiva, forte dell’accordo già trovato con l’Hajduk Spalato. I nerazzurri vogliono accelerare per evitare nuove interferenze.

Per Jakirovic, invece, la situazione è ormai agli sgoccioli: la Dinamo Zagabria ha accettato l’offerta dell’Inter e ora mancano soltanto le firme. Una volta completati gli ultimi passaggi, il giocatore potrà partire per l’Italia. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.

