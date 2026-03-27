Mercato Inter, rivoluzione in difesa per i nerazzurri: Solet guida la lista, ma i nomi caldi sono molti

Mercato Inter, tutte le idee per la difesa del futuro: Solet in cima e un vecchio pallino che torna d’attualità. La lista

L’Inter di Cristian Chivu si prepara a una rivoluzione nel reparto difensivo in vista della stagione 2026/27. Con la squadra saldamente in vetta a quota 69 punti, la dirigenza — guidata da Oaktree e dal DS Piero Ausilio — sta già programmando il ricambio generazionale. Acerbi, Darmian e De Vrij sono ormai a fine ciclo, mentre sullo sfondo resta la minaccia del Barcellona per Bastoni. Per questo il club ha stilato una lista di profili giovani e di prospettiva su cui costruire la nuova retroguardia.

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In cima alle preferenze ci sono Oumar Solet dell’Udinese e Tarik Muharemovic del Sassuolo. Il francese è un vecchio obiettivo di Ausilio, mentre per il bosniaco — su cui la Juventus mantiene il 50% sulla futura rivendita — i contatti sono già stati avviati. Entrambi garantirebbero fisicità, dinamismo e margini di crescita, qualità fondamentali per il progetto tecnico di Chivu, che punta a ringiovanire la rosa senza perdere competitività.

Accanto ai profili già pronti per la Serie A, l’Inter segue con attenzione due scommesse di grande prospettiva: Giovanni Leoni, classe 2006, molto stimato da Chivu nonostante il recente infortunio, e l’argentino Lautaro Rivero del River Plate, centrale del 2003 appena convocato dall’Albiceleste. Per Leoni si valuta un prestito che ne faciliti il rientro, mentre Rivero rappresenterebbe un investimento in perfetto stile Oaktree, orientato su giovani di valore internazionale.

Il mercato nerazzurro potrebbe così intrecciarsi con un curioso destino: con il ritorno in campo di Lautaro Martinez previsto per il 5 aprile contro la Roma, non è escluso che presto i “Toro” in maglia Inter possano diventare due. Una difesa nuova, più giovane e più fisica: la metamorfosi è già iniziata.