Mercato Juve, prende quota l’idea Spinazzola dal Napoli: ecco l’offerta che hanno in mente i bianconeri per farlo tornare a Torino!

Mercato Juve, prende quota l’idea Spinazzola dal Napoli: l’offerta sul tavolo studiata dai bianconeri per convincerlo a tornare a Torino

La Juventus sta lavorando duramente per prepararsi alla stagione 2026/2027, con un occhio attento al mercato. Tra le priorità ci sono i rinnovi di contratti, come quelli di Kenan Yildiz e Weston McKennie, e le trattative per confermare Luciano Spalletti come allenatore e Dusan Vlahovic come punto di riferimento offensivo. Tuttavia, i bianconeri sono anche molto attivi sul mercato per rinforzare la rosa, in particolare sulla fascia sinistra, dove si sta facendo sempre più strada l’interesse per Leonardo Spinazzola.

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Spinazzola, esperienza e qualità sulla fascia sinistra

Leonardo Spinazzola, classe 1993, è un esterno di grande esperienza che ha accumulato numerose presenze sia in Serie A che a livello internazionale. Con il Napoli, ha dimostrato di essere un elemento fondamentale, capace di spingere con forza sulla fascia sinistra grazie alle sue spiccate doti offensive. Il contratto di Spinazzola con il club partenopeo è in scadenza, e questo lo rende una delle occasioni più interessanti per il mercato estivo. Il terzino, reduce da stagioni ad alto livello, rappresenta un rinforzo che la Juventus sta valutando con molta attenzione.

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La proposta bianconera e la posizione del Napoli

Il Napoli ha avanzato una proposta di rinnovo annuale con un’opzione per il secondo anno per il proprio esterno. Tuttavia, la Juventus ha messo sul tavolo un’offerta di contratto biennale, cercando di soddisfare le richieste dell’entourage del giocatore. Sky Sport ha riferito che l’approccio esplorativo da parte della Juve è stato molto positivo, e le parti sembrano avvicinarsi. Nonostante questo, Spinazzola ha dichiarato di voler dare priorità al Napoli, rispettando il club che lo ha lanciato in Serie A. La decisione finale potrebbe dipendere dalla risposta del Napoli, ma la Juventus resta pronta a sfruttare ogni opportunità per aggiudicarsi un giocatore di grande esperienza e qualità.