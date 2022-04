Juve, con Raspadori anche Frattesi: l’idea di Cherubini

La Juve non lascia, ma raddoppia: oltre a Raspadori, Cherubini chiede informazioni anche per Frattesi

La Juve torna dalla Sardegna con una vittoria e intanto Cherubini sta sempre valutando le ipotesi di mercato.

Se Raspadori è il nome in cima alla lista dei bianconeri, la sorpresa sarebbe l’inserimento anche per Frattesi, accostato più volte all’Inter nelle ultime settimane. Un doppio colpo non semplice, ma che con gli ottimi rapporti tre le due società potrebbe agevolare le trattative. Lo scrive Tuttosport.