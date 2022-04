Cagliari Juventus, Allegri sui sardi: «Li ho visti bene»

Massimiliano Allegri ha elogiato il Cagliari, sua ex squadra, per le qualità offensive, anche se ha rivendicato il merito della vittoria

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha tenuto una breve conferenza stampa al termine della vittoria all’Unipol Domus.

CAGLIARI – «L’ho visto bene, ha delle qualità davanti e batterla in casa non è semplice con tutte le carte per salvarsi. Noi consolidiamo il quarto posto, una sconfitta ci avrebbe messo in allarme. Venivamo da una sconfitta e il contraccolpo si è visto, siamo andati sotto ma non ci siamo scomposti. Non abbiamo concesso nulla e abbiamo creato occasioni, vittoria meritata»

COSA NON HA FUNZIONATO – «All’inizio non trovavamo le misure, il Cagliari ci metteva pressione. Le distanze erano diverse rispetto a domenica scorsa, abbiamo cambiato la partita alzando il ritmo»

NERVOSISMO FINALE – «Alla fine c’è sempre tensione, ci siamo abbassati e il Cagliari ha alzato i palloni»

FUTURO – «De Ligt e Vlahovic sono il futuro, la Juve ha giocatori giovani e bravi che nel corso degli anni possono solo migliorare»